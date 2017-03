Aachen.

Klassische Musik gegen die Trinkerszene am Kaiserplatz? Urbane Gärtner am Suermondtplatz ausquartieren? Die Union bietet am Mittwoch auf einem Stadtteilspaziergang mit CDU-Ratsherr Markus Schmidt-Ott und Dr. Ralf Otten aus der Bezirksvertretung Aachen-Mitte teils überraschende Lösungsansätze für brennende Probleme.