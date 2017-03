Aachen.

Wo in den vergangenen zehn Jahren eine der größten Abrissmaßnahmen der jüngeren Stadtgeschichte stattfand, um Platz für das riesige Einkaufszentrum Aquis Plaza zu schaffen, will die Stadtverwaltung nun auf die Wahrung des Status Quo setzen: Mit einer sogenannten Erhaltungssatzung will man rund um den Kaiserplatz die „städtebauliche Gestalt und Eigenart“ des Gebietes schützen.