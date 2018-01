Aachen - Kabarett der Generationen vom Allerfeinsten

Aachen. Das verflixte siebte Jahr haben sie mit Bravour gemeistert: zu zweit – Jan und Manfred Savelsberg als Texter und Kabarettisten –, zu dritt mit Mutter Marlene als Texterin und Souffleuse und zu viert mit dem Pianisten Claus Thormählen.

Jetzt geht es ins achte Jahr! „Solo für 2“ steht für Generationskabarett vom Allerfeinsten aus Aachen. Mit eigenen Texten, Liedern und Nummern rund um die Themen, die in Stadt und Umland (also eigentlich überall sonst) aktuell für Diskussionsstoff sorgen, Fragen, die die „große Politik“ betreffen, aber auch gesellschaftliche Anliegen, die die Menschen jeden Tag beglücken, erdrücken oder verrückt machen – und natürlich alles, was sich zwischen den Generationen so oder so ähnlich abspielen könnte.

Aktuelles wird bissig, flott und frech, aber immer charmant und kabarettistisch humorvoll verpackt über die Rampe getragen. Das zeichnet die beiden Kabarettisten aus, wenn sie im April wieder die Bühnen im Forum M, bei Becker und Funck in Düren und erstmals auch in Eilendorf in der Evangelischen Versöhnungskirche einnehmen.

Ideen gibt es reichlich, erste Texte sind im Entwurf geschrieben. Lieder in Vorbereitung. Aber Kabarett lebt von der Aktualität. Deshalb entstehen viele Programmnummern erst in den kommenden zwei Monaten. Dann wird gelernt, geprobt und bei einer Familienfahrt Anfang April dem Programm der letzte Schliff verpasst. Im Schwarzwald gibt es dann eine Vorpremiere unter den kritischen Augen aller Familienmitglieder. Manfred Savelsberg: „Da bricht mir immer der Schweiß aus. Das ist eine echte Herausforderung.“

Der Vorverkauf für alle Vorstellungen am 20. und 21. April in der Mayerschen Buchhandlung, am 22. April in der Buchhandlung „Das Buch“ in Eilendorf und am 19. April im „iPunkt“ am Markt in Düren hat begonnen. Alle Infos dazu gibt es unter www.solofuer2.de. Die Vorstellungen am 13. und 14. April sind bereits ausverkauft.