JVA-Häftling flieht in Arbeitsagentur: Polizei fahndet

Aachen. Die Polizei fahndet aktuell nach einem Häftling der Justizvollzugsanstalt (JVA) Heinsberg, der am Dienstagvormittag aus dem Gebäude der Agentur für Arbeit an der Krefelder Straße in Aachen geflohen ist.

Der 18-Jährige, der seit Februar 2016 wegen Diebstahls in der JVA einsaß, sollte zusammen mit einem weiteren Insassen einen psychologischen Test absolvieren, wie der stellvertretende Anstaltsleiter Franz-Josef Bischofs auf AZ-Anfrage mitteilte.

Einen Gang zur Toilette nutzte der 18-Jährige zur Flucht. Die beiden Männer waren nicht gefesselt und wurden von einem Mitarbeiter der JVA begleitet, der nicht bewaffnet war. „Wir gingen davon aus, dass dies nicht nötig ist“, sagte Bischofs. Nach Aussagen Bischofs ist der Flüchtige nicht gewaltbereit, es bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit.

Der Gang zur Arbeitsagentur sei Teil der Entlassungsvorbereitung gewesen. Um die Weihnachtszeit hätte er wegen guter Führung vorzeitig aus der JVA entlassen werden können. „Das hat sich damit natürlich erledigt“, so Bischofs.

Bereits im Mai 2016 hatte die JVA Heinsberg mit der Flucht eines Insassen für Negativschlagzeilen gesorgt. Ein 22-Jähriger, der wegen Verdachts schwerer räuberischer Erpressung in mehreren Fällen einsaß, war eingeklemmt unter einem Lieferwagen aus dem Gefängnis entkommen.

Mitarbeiter hatten versäumt, den Lkw an der Gefängnispforte von unten mit einem Spiegel zu kontrollieren. Zudem hatte ein Werkbeamter seine acht Gefangenen bei dem Ladevorgang des Wagens nicht ausreichend beaufsichtigt und zu spät auf Vollständigkeit gezählt.

Der Flüchtige wurde sechs Tage nach seiner Flucht in einer Pension in Eschweiler aufgegriffen. Offenbar hatte er während seiner Flucht einen Supermarkt in Eschweiler überfallen. Der Fall hatte anschließend den Rechtsausschuss des Landtags beschäftigt.