Aachen.

Nach dem Überfall auf ein Juweliergeschäft am Büchel am Dienstagvormittag befinden sich die mutmaßlichen Täter weiter auf der Flucht. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei drangen zunächst zwei Täter als vermeintliche Kunden gegen 11.24 Uhr in das Geschäft ein und überwältigten eine Angestellte im Verkaufsraum. Ihnen folgten mehrere Täter, die laut Zeugenaussagen das weitere Personal mit einer Schusswaffe bedrohten.