Aachen - Justizparkhaus schon ein Sanierungsfall

Aachen.

Aus dem Parkhaus am Aachener Justizzentrum staubt es derzeit kräftig. Aus dem Inneren ertönt der Krach von Presslufthämmern. Wer in das Parkhaus am Adalbertsteinweg einfahren will, muss abdrehen. Denn es ist seit Ende Mai gesperrt. Und mancher wundert sich: Was sollte denn an einem Parkhaus groß zu reparieren sein, das gerade einmal zehn Jahre in Betrieb ist?