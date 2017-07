Aachen.

Sie sind vergänglich, und so plötzlich wie sie kommen, sind sie auch wieder vorbei. Die Rede ist von Augenblicken, die ganz besonders sind. Die Künstlerin Ela Schwartz widmet sich in ihrer aktuellen Ausstellung „Just a moment“ in der Galerie des Kulturwerks mit Zeichnungen und Malerei der Magie des Zeitpunktes.