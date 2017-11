„Junger Chor“ gibt zwei Konzerte

Aachen. „Der junge Chor Aaachen“ unter Leitung von Fritz ter Wey gibt zwei traditionelle Weihnachtskonzerte – in Aachen und Monschau.

Sie finden statt am Samstag, 9. Dezember, 19.30 Uhr, in der Citykirche an der Großkölnstraße und am Sonntag, 10. Dezember, um 19 in der Evangelischen Kirche in Monschau, Laufenstraße 6. Mit dem Organisten Marcel van Westen, der den instrumentalen Part übernehmen wird, soll das Pulikum diesmal unter anderem mit musikalischen Schätzen aus dem Weihnachtsliederbuch des Leipziger Thomanerchores mit Werken von Erik Ekberg, Erhard Mauersberger, Hugo Alfven, Gustaf Nordquist und vielen mehr begeistert werden.

Die Karten für die Konzerte (12 Euro, ermäßigt 8 Euro) gibt es jeweils an der Abendkasse.