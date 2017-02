Weitere Aufführungen

in der Viktoriaschule

„Frühlings Erwachen“ ist in der Aula der Viktoriaschule (Eingang Kurbrunnenstraße) am Samstag, 18. Februar, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 19. Februar, 17 Uhr, zu sehen. Karten gibt es für 8 (Erwachsene) und 5 Euro (ermäßigt). 50 Cent je Karte gehen an den Deutschen Kinderschutzbund. Die Inszenierung ist geeignet für alle Menschen ab 14 Jahren.