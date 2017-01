Aachen.

Er freue sich besonders darauf, mal wieder mit seiner Frau zu frühstücken. Sagte Jürgen Linden vor mehr als sieben Jahren. Das war an seinem letzten Arbeitstag am 21. Oktober 2009. Dann verließ der Oberbürgermeister das Rathaus – nach 20 Jahren an der Spitze der Stadt. Und, hat‘s geklappt mit dem Frühstück?