Kornelimünster.

Jürgen Kutsch freute sich über ein volles Haus. Dass so viele Gäste den Weg zu ihm gefunden haben, bestärke ihn in seinem Vorhaben, die Kunst und Kultur in den eigenen vier Wänden zu fördern und zu etablieren. Aus diesem Grund eröffnete er jetzt im Benediktinerweg 6 in Kornelimünster das Kulturpalais, eine temporäre Einrichtung unter dem Dach der gleichnamigen Jürgen-Kutsch-Stiftung.