Aachen - Jüdische Gemeinde feiert Erfüllung eines Traumes

Aachen.

„Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen.“ Mit diesen Worten legte der Schriftsteller und Begründer des politischen Zionismus, Theodor Herzl, den Grundstein für das, was erst ein halbes Jahrhundert später Wirklichkeit werden sollte. Aus dem britischen Mandatsgebiet heraus entstand per UN-Resolution der neu gegründete Staat Israel, der am 14. Mai 1948 seine Unabhängigkeit erklärte.