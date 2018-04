Weitere Infos zum Stück

Die Premiere ist am Sonntag, 15. April, um 18 Uhr im Theater Brand, Freunder Heidweg 3. An den zwei darauffolgenden Wochenenden (20. bis 22. April und 27. bis 29. April) finden jeweils freitags und samstags die Vorstellungen um 20 Uhr und sonntags um 18 Uhr statt. Darüber hinaus sind am Montag, 30. April, um 20 Uhr und am Dienstag, 1. Mai, 18 Uhr zwei weitere Aufführungstermine.

Der Eintritt kostet zwölf Euro (ermäßigt zehn Euro) zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Das Stück mit einer Spieldauer von 120 Minuten ist geeignet für Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren. Karten gibt es in der Buchhandlung am Markt, Trierer Straße 788, oder unter www.ticket-regional.de.