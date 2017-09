730.000 Klicks gegen den Pannenmeiler

Der Hebel der Aachener Tihange-Säule, mit der man symbolisch den Pannenmeiler „abschalten“ kann, wurde schon mehr als 730.000 Mal betätigt. Aktuell steht die Säule am Obelisken, der den Dreiländerpunkt Belgien/Niederlande/Deutschland markiert. Die Künstler Lars Harmens und Rolf Jägersberg haben mit Sponsorenhilfe insgesamt zehn Säulen in der Region aufgestellt, die elfte wird in den kommenden Tagen in Mönchengladbach folgen.