Jetzt gibt es kleine Meteorologen in der Kita „RoKoKo“

Aachen.

Welche Kleidung trägt man bei welchem Wetter? Woran sehen wir, ob es heute regnen wird? Diese Fragen sind für die Kinder der Kindertagesstätte (Kita) „RoKoKo“ in der Robert-Koch-Straße gar nicht so einfach zu beantworten. Eine gespendete Wetterstation erklärte nun den Kindern, wann es regnet und wann die Sonne scheint. Großes Geburtstagsfest am 7. Juli.