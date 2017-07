„Jeder Raucher verursacht mehr Feinstaub als ein Lkw!“ Letzte Aktualisierung: 31. Juli 2017, 18:29 Uhr

Aachen. Keine Panik! So kann man Reaktionen der Stadt Aachen und die Einschätzung führender Mediziner beim Thema Luftbelastung und Sinnhaftigkeit von Diesel-Fahrverboten zusammenfassen. Denn Aachens Luft wird – sogar an der Messstelle an der viel befahrenen Wilhelmstraße – sauberer.