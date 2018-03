Aachen - Jeden Tag ein anderer Künstler beim Neuen Aachener Kunstverein

Aachen. „Days of Future Past“ – unter diesem Motto lädt der Neue Aachener Kunstverein (NAK) im alten Gartenhaus an der Passstraße 29 vom 21. bis 24. März zu einer Reihe von Veranstaltungen, die exemplarisch zukünftige aber auch vergangene Ideen und Projekte reflektieren und weiterentwickeln sollen. Jeder kann teilnehmen, das Konzept ist völlig offen gestaltet.

Am Mittwoch, 21. März, findet ein Wiedersehen mit Nora Turato statt, die 2017 im Kunstverein ausstellte. Turato bietet ihre aktuelle Performance „leaning is the new sitting“ darbieten.

Plamen Dejanoff besucht den NAK am 22. März erneut, um seine Arbeit „Plamen 01/18“ vorzustellen, ein Buchprojekt, welches die letztjährige Ausstellung „Plamen. Literatur – Kunst – Leben“ konsequent fortsetzt. Die umfangreiche Publikation nimmt den exzentrische Fußballer Trifon Ivanov (1965-2016) als Protagonisten und verbindet dessen Figur mit der revolutionären Kulturzeitschrift „Plamen“ aus den 60er Jahren.

Am Freitag, 23. März, lädt der NAK das Kölner Musiklabel Baumusik in ein. Dessen Vorsitzende Meryem Erkus, auch Mitbetreiberin des Projekt- und Ausstellungsraums Gold+Beton, wird zu Gast sein. Mit ihr reisen die Künstlerinnen Miriam J. Carranza und Lotte Meret Effinger an und präsentieren ihre derzeitige Gold- und Betonausstellung „Platonic Paradise“ im alten Gartenhaus. Abgerundet wird der Abend durch Live- und DJ-Sets aus dem Hause Baumusik.

Am Samstag schließlich wird Pola Sieverding ihren unlängst publizierten Katalog „The Epic“ zur gleichnamigen NAK-Ausstellung aus dem Jahr 2016 präsentieren. In einem Gespräch mit den Katalogautoren Ben Kaufmann, seines Zeichens auch ehemaliger Geschäftsführer des NAK, und Maurice Funken wird die Publikation vorgestellt. Fragen nach Körperbildern und -inszenierungen aus der Welt des Wrestlings und Boxens können gestellt werden.

Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr.