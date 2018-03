Jed Thomas setzt Siegeszug im Franz fort

Jed Thomas aus Yorkshire, Großbritannien, spielt einen einzigartigen, unverkennbaren und grandiosen Blues-Rock-Stil, den er live seit vielen Jahren mit Größen wie Joe Bonamassa, Rory Gallagher Band, Buddy Guy und Nine Below Zero zelebriert. Am Dienstag, 20. März, strapaziert der Ausnahmemusiker die Saiten im Franz, Franzstraße 74.

Sein Blues-Gitarrenspiel ist eine Mischung aus klassischem Delta-Style, Slide-Gitarre und Electric Blues. 2013 wurde sein Album „It’s about bloody time“ weltweit von den Kritikern gelobt und von den Radiosendern ausgiebig gespielt. Die darauf folgende Europa-Tournee war ausverkauft und sorgte allerorts für großes Hallo. Jed und seine hochkarätige Band sind 2017 mit ihrem aktuellen Album „It’s about bloody time too“ wieder in ganz Europa unterwegs. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Tickets gibt es für 12 Euro Gebühren beim Kundenservice Medienhaus am Elisenbrunnen, der Eintritt an der Abendkasse beträgt 16 Euro.