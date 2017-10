Nach der erfolgreichen Übung gibt es Beförderungen und Ehrungen

Im Anschluss wurde die Gelegenheit genutzt, um Ehrungen und Beförderungen vorzunehmen. Durch Brandrat Bernd Geßmann wurden Saskia Renardy, Andreas Cichowski und Sebastian Schwartz zum Feuerwehrmann bzw. zur Feuerwehrfrau befördert. Außerdem wurde Martin Vosding zum Feuerwehrmannanwärter ernannt und damit nach zwei Jahren Jugendfeuerwehr in den Freiwilligen-Dienst überstellt.

Jonathan Röhr wurde zum Unterbrandmeister ernannt und Hauptbrandmeister Ferdinand Franzen zum kommissarischen stellvertretenden Löschzugführer. York Adrian und Sebastian Ganser wurden außerdem von Brandoberinspektor Reiner Mertens mit dem Feuerwehrehrenabzeichen des Stadtfeuerwehrverbandes der Stadt Aachen mit Lorbeer geehrt.

Des Weiteren wurden Christian Arlt und Joachim Bohren für 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr durch Bezirksbürgermeister Alexander Gilson mit dem Feuerwehr Ehrenzeichen des Landes NRW in Silber ausgezeichnet, sowie Unterbrandmeister Jens Wehrmann für 35 jährige Mitgliedschaft mit dem Feuerwehr Ehrenzeichen in Gold geehrt.