Alle Informationenzum neuen Buch

„Aachener Intrigen“ (Ingrid Davis, 350 Seiten, ISBN: 978-3954414123) ist für 10,95 Euro in Buchhandlungen als Taschenbuch erhältlich.

Allen Interessierten präsentiert die Autorin ihren Aachen-Krimi am Montag, 28. Mai, in Eilendorf. Die Lesung zu „Aachener Intrigen“ findet in der Buchhandlung „Das Buch in Eilendorf“, Von-Coels-Straße 52, statt, Beginn ist 19 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro. Rest-Karten sind direkt in der Buchhandlung (Telefon 5590880) erhältlich.