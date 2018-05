Aachen - „Investörchen“ knacken die 40.000er-Hürde

Aachen.

Die Karten fürs Pokalfinale des Westdeutschen Fußball-Verbandes haben sie längst in der Tasche. Und so werden Frank Dressen-Kreitz, Helmut Jordans und Willi Kutsch an Pfingstmontag ins Auto steigen und in Richtung Bonn fahren, wo die Alemannia gegen Viktoria Köln den Einzug in die erste DFB-Pokalrunde schaffen könnte.