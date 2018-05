Aachen.

Wie wäre es mit Museumshopping mit allen Sinnen? Im Rahmen des 41. Internationalen Museumstages öffnen am kommenden Sonntag die Museen in ganz Deutschland ihre Türen und bieten ein vielfältiges Programm für Jung und Alt an. Unter dem Motto „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“ feiern auch die Aachener Häuser von 10 bis 17 Uhr diesen Aktionstag.