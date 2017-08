Aachen.

Auch der „5. Integrative Familienradsporttag für Menschen mit und ohne Behinderung“ verspricht ein buntes Programm und viele Aktionen. Am Samstag, 2. September, findet der Tag in Kooperation mit dem Behindertensportverband, dem Radsportverband, den örtlichen Behinderten- und Radsportvereinen, dem Deutschen Roten Kreuz, der Verkehrswacht sowie dem Hilfsvrein Wabe auf dem Gelände des Hirsch-Centers an der Elsassstraße statt.