Aachen.

Auch wenn an diesem Tag noch keine einzige Biene zu sehen ist, sind diese doch wichtig für unsere Umwelt. Hans-H. Kasten vom Rotary Club Aachen-Frankenburg ist in großer Sorge, weil in China Pflanzen schon von Hand bestäubt werden müssten, da es dort nahezu keine Biene mehr gebe, wie er erklärt.