Aachen - Integration soll durch Sportangebote besser gelingen

Aachen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Sportausschuss der Stadt Aachen Fördergelder für Integrationsmaßnahmen durch Sport im Bereich des Vereinssports und des vereinsungebundenen Sports beschlossen.

Die Mittel von fast 22.000 Euro werden im Haushaltsjahr 2018 erstmalig ausgezahlt. Der Beschluss erfolgte einstimmig. Die Fördergelder gehen an Vereine, Träger der freien Jugendhilfe, Migrantenselbstorganisationen oder andere Institutionen, die durch einmalige oder langfristige Aktionen und Projekte im Bereich Sport einen außergewöhnlichen und nachhaltigen Beitrag zur Integrationsarbeit in Aachen leisten.

Der Stadtsportbund erhält einen Zuschuss von 5000 Euro für die interkulturelle Ausbildung von Übungsleitern C. Hier sollen Menschen mit Migrationshintergrund sowie an Integrationsarbeit mit Geflüchteten Interessierte und potenzielle Übungsleitungen angesprochen werden.

Das Projekt Eastside Boxing von Post-Telekom-Sport Verein und In Via wird mit 3000 Euro gefördert. Kinder und Jugendliche beiderlei Geschlechts bekommen hier ein Sportangebot unter qualifizierter sportlicher Leitung mit bedarfsorientierter, sozialpädagogischer Betreuung geboten.

5000 Euro gehen an den Aachener Förderverein Integration durch Sport für seine Fußball AGs für Mädchen ab sechs Jahren „Mädchen mittendrin“.

Der Aachener Turngemeinde wurden 1575 Euro bewilligt, um Sport mit Demenzerkrankten, die unter 65 Jahren alt sind, in einer Lauf- und Fitnessgruppe zu fördern. „Fit im Quartier“ des Vereins Aachen-LoS wird mit 3025 Euro bezuschusst. Die Zielgruppe sind ältere Menschen, die an kostenlosen Sport- und Bewegungsangeboten in ihrem Quartier teilnehmen möchten.

Die Box-, Thaibox- und Calisthenicssportangebote des Kinder- und Jugendzentrums St. Hubertus für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund werden mit 2808,75 Euro bezuschusst.

Das Deutsche Rote Kreuz Aachen kann nun für 800 Euro eine Tischtennisplatte anschaffen, als Sportangebot für seine Migrantengruppe. Ebenfalls eine Tischtennisplatte im Wert von 700 Euro wird demnächst im Carl-Sonnenscheinhaus stehen – für Jugendliche unterschiedlichen Alters, mit und ohne Migrationshintergrund.