Premiere am 19. Januar

Das Stück feiert am Donnerstag, 19. Januar, um 20 Uhr im Mörgens Premiere. Weitere Vorführungen finden statt am Freitag, 27. Januar, Sonntag, 29. Januar, Freitag, 3. Februar, Samstag, 11. Februar sowie Sonntag, 19. Februar, statt. Weitere Spieltermine sind geplant, werden jedoch erst sehr kurzfristig disponiert. Tickets gibt es im Kundenservice Medienhaus im Elisenbrunnen am Friedrich-Wilhelm-Platz (montags bis freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr) sowie im Verlagsgebäude an der Dresdener Straße (montags bis donnerstags 8 bis 18 Uhr, freitags 8 bis 17 Uhr, samstags 9 bis 14 Uhr).