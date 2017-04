Schnupperproben für Interessenten

Der IVR lädt musikbegeisterte Interessenten zu einer Schnupperprobe ein.

Die Jugend trifft sich jeweils freitags, 18 Uhr, in der Grundschule an der Grünenthaler Straße in Richterich. Dort probt am gleichen Tag das große Orchester um 19.30 Uhr.

Weitere Infos unter www.iv-richterich.de.