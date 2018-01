Aachen - Ins alte Gehöft am Branderhof kehrt neues Leben ein

Aachen. Neues Leben soll in dem 500 Jahre alte Gehöft Gut Branderhof einziehen, das zuletzt ein Reiterhof war. Dieses Jahr startet der gleichnamige Bürgerschaftsverein „Gut! Branderhof“ mit der Veranstaltungsreihe „Branderhof Tag“.

Mehr zum Thema

Jeden Freitag ab 18 Uhr erwartet den Besucher am Branderhofer Weg 55 ein kurzweiliges Feierabendprogramm. „Hier soll ein Quartierzentrum entstehen. Die Veranstaltungen sind für jedermann offen“, betont Ingeborg Haffert, Vorsitzende des Vereins. Los geht es am Freitag, 2. Februar, mit „Thank god, it‘s friday – essen, trinken und erzählen“. Diesen Freitag wird Grünkohleintopf in verschiedenen Varianten serviert. Stets am ersten Freitag im Monat steht ein anderes köstliches Gericht bereit.

Am 16. Februar ist der Start für den Spieleabend. „Spielen neu entdecken“ lautet das Motto. Egal ob Doppelkopf oder Monopoly – am dritten Freitag im Monat wird alles gespielt, wofür sich Mitspieler finden. An den anderen Freitagen wechselt das Programm. Veranstaltungen wie offener Singkreis, Filmabend, Kreativwerkstatt, Repair-Café und Näh- und Flickstübchen finden statt (www.gutbranderhof.de).