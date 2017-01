Aachen.

Rund 280 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit verschiedenen Behinderungen sind in den Häusern des Vinzenz-Heims in der Städteregion zu Hause. Weitere 55 werden in ihrer eigenen Wohnung ambulant betreut. 112 Jahre besteht das Stammhaus in Burtscheid bereits.