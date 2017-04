Am Montag wird ein Buch zum Thema vorgestellt

Am Montag stellt Christian Walter sein Buch „Volle Bäuche statt volle Tonnen!“ um 19.30 Uhr im Welthaus (An der Schanz 1) vor.

Am Dienstag, 11. April, hält Foodsharing-Mitbegründer und Filmemacher Valentin Thurm (u.a. „Taste the Waste“) einen Vortrag um 19 Uhr im HKW 1 (Wüllner-straße 1, hinter dem Super C).