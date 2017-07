In Kornelimünster gibt es nun auch eine Cambio-Station

Kornelimünster. Nun ist sie da, die erste Cambio-Station im Aachener Südraum, nämlich in Kornelimünster. Doch Bezirksbürgermeister Jakob von Thenen will mehr: „Ich hoffe, dass in naher Zukunft auch Walheim, Oberforstbach, Schleckheim und Lichtenbusch mit Stationen ausgerüstet werden können, damit das Autoteilen und die damit verbundene Mobilität weiter an Raum gewinnt“, sagte er bei der Eröffnung der Station.

Der Wunsch nach Car-Sharing im Aachener Stadtgebiet ist groß – dies beweist die erneut rege Beteiligung an der Standort-Wahl. In Kornelimünster haben sich in diesem Jahr 21 Personen verbindlich angemeldet. Noch nie in den Vorjahren hatten so viele Neukunden für eine Cambio-Station in ihren Stadtteil gestimmt.

Bezirksamtsleiterin Rita Claßen hat die Wahl tatkräftig unterstützt. Bei der Eröffnung sagte sie: „Ich finde es super, dass die Einrichtung der ersten Cambio-Station im Stadtbezirk sehr schnell erfolgen konnte. Ganz besonders gut gefällt mir, dass wir einen zentralen Standort, der zudem in direkter Nähe zum Bezirksamt liegt, gefunden haben.“

Die Leiterin des Aachener Cambio-Kundenservices, Claire Chadenas, sagte: „Mit Kornelimünster steht jetzt jedem Aachener Stadtbezirk und seinen Bewohnern eine Station zur Verfügung. Wir wissen, dass die Start-Phasen in Außenbezirken länger dauern, aber wir unterstützen diesen Schritt.“