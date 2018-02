In der Region wird das Bauland knapp Von: Rolf Hohl

Letzte Aktualisierung: 22. Februar 2018, 15:21 Uhr

Aachen. Viele möchten derzeit die niedrigen Zinsen nutzen und in die eigenen vier Wände investieren. In der Städteregion und der Stadt Aachen wird dafür jedoch langsam das Bauland knapp, was auch die Sparkassen-Tochter S-Immo im vergangen Jahr zu spüren bekam.