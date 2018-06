Aachen - In Aachen steigt das WM-Fieber in Kneipen und Cafés

Aachen.

Wenn der Ball über das Spielfeld rollt und Jogis Jungs den Weltmeistertitel verteidigen, dann bricht bei vielen Fans das WM-Fieber aus. Am Donnerstag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, am Sonntag spielt endlich die deutsche Nationalmannschaft gegen Mexiko. Anstoß ist um 17 Uhr.