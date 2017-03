Aachen.

Nicht weniger als etwa 500 Menschen versammelten sich an diesem sonnigen Sonntagnachmittag auf dem Katschhof, um den Mund aufzumachen für ein friedliches und geeintes Europa – in jedem Sinne: „Blijf bij ons“ tönte es aus dem Herzen des Kontinents im Chor in Richtung Niederlande. Und bei der zweiten Auflage der ungewöhnlichen Zusammenkunft standen die Chancen nicht schlecht, dass die Nachbarn das auch hörten.