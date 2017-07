Aachen.

Ein ganz normaler Vormittag an der Düppelstraße. An der Kirche St. Fronleichnam haben die Männer vom Bau ordentlich zu arbeiten – was richtig Lärm macht. Unvermeidlich. Direkt nebenan steht das Müttercafé des Aachener Kinderschutzbundes (KSB). Auch hier herrscht ein ordentlicher Geräuschpegel. Irgendwie auch unvermeidlich, aber vor allem gewollt.