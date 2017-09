Aachen.

Die Vorlesungszeit ist vorbei, die Klausuren sind geschrieben. Doch bei Matthias Achilles, Student der Elektrotechnik an der RWTH, reiht sich dennoch ein Termin an den anderen. Eine Diskussionsrunde mit Schülern am Morgen, eine Ausschusssitzung am Nachmittag, ein politisches Podium mit der Konkurrenz am Abend. Und dazwischen noch ein Interviewtermin mit unserer Zeitung.