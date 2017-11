Im Saalbau Kappertz wird einen Abend lang mitgesungen

Aachen.

Die Debutveranstaltung von „Sing mit!“ findet ihre Nachfolge am Samstag, 25. November, im Saalbau Kappertz an der Hüttenstraße. „Sing mit“ ist Karaoke mit Live-Musik. Hier wird im Kollektiv nach Herzenslust gesungen. Bei „Sing mit“ zählt nicht die Zahl der getroffenen Töne, sondern der Spaß in der Gruppe.