Richterich.

117 Kinder sind jetzt aktiv, kreativ und spielerisch in die Sommerferien gestartet. Und wo? Na, im Kinder- und Jugendzentrum Cube in Richterich. Nicht alle sind täglich vor Ort, so dass sich im Durchschnitt dort und in der gegenüberliegenden Turnhalle 90 Mädchen und Jungen zum Basteln und Spielen sowie zu sportlichen Aktivitäten einfinden.