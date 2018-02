Aachen - Ideenschmiede „DigiChurch“ setzt Projekte auf die Schiene

Aachen.

Gedanken haben in der „DigiChurch“, der ehemaligen Elisabethkirche, viel Raum, um sich zu entwickeln. Das Kirchenschiff ist hoch, das Licht angenehm, die Arbeitsplätze sind flexibel – eine Atmosphäre, die Gründer zu schätzen wissen. „Wir denken in offenen Netzwerken“, erklärte Thomas Grimm, Gründungsmitglied des Start-up-Unternehmens „S O NAH“, das in der „DigiChurch“ beheimatet ist.