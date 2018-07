Eilendorf - Idee aus Kapstadt: Eilendorf bietet jetzt ein Zelt für Veranstaltungen

Eilendorf. Der Bezirksamt Aachen-Eilendorf verfügt ab sofort über ein Veranstaltungszelt, das bei Events wie Sport im Park, Bürgerfestenk, dem Weihnachtsmarkt und vor allem bei Bürgerbeteiligungsverfahren wetterunabhängig an den unterschiedlichen Orten eingesetzt werden kann. Die Idee dazu entstand bei einem internationalen Austauschprojekt der Stadtverwaltung Aachen mit der Stadtverwaltung Kapstadt, Südafrika.

Mit an dem Projekt beteiligt war auch Ron-Roger Breuer, stellvertretender Bezirksamtsleiter in Eilendorf. Bei einem Aufenthalt im November 2017 in Kapstadt machte ihn der Kollege dort, Eddie Scott, auf die Zelte aufmerksam. In Kapstadt werden diese Zelte bei Großveranstaltungen und überwiegend bei Bürgerbeteiligungen der Stadtverwaltung eingesetzt. An der Rückwand der Zelte können beispielsweise Pläne aufgehangen werden. Die Bürgerinnen und Bürgern haben so die Möglichkeit, auch bei Regen alle Informationen einsehen zu können.

Dank der Fördergelder von engagement global und dem Einsatz von Gabriele Schütz-Lembach, Partnerschaftsverein Aachen-Kapstadt, wurde ein Zelt mit den Logos von Kapstadt, dem Partnerschaftsverein und der Stadt Aachen beschafft. Auch der Slogan „Ihr Bezirksamt arbeitet für Sie“ wurde nach einer Idee aus Kapstadt formuliert, wo die Stadtverwaltung das Prinzip „the city works for you“ verfolgt und damit die positive Wahrnehmung der Verwaltung stärkt.