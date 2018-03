Aachen.

Das Wort Musical wird dem Spektakel wohl nicht gerecht: Das Stück „Hotel Liberty“ feierte jetzt Premiere in der Gesamtschule Brand. Doch es umfasste weit mehr als ein normales Musical oder Theaterstück. Seit Herbst vergangenen Jahres erprobten sich die 40 Jugendlichen in Workshops in Theater, Bühnengesang, Tanz, Rap, Fotodesign und Bühnenbau.