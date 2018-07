Aachen - Hohe Parkgebühren beim CHIO sorgen für Ärger

Kunden sollen sichan die Apag wenden

Die Apag bittet darum, dass sich Kunden, die am Wochenende im Rahmen von „Pferd & Sinfonie“ an der Eisporthalle geparkt haben, per E-Mail an info@apag.de oder unter Telefon 0241/16885000 melden, um ihre Entschädigung zu erhalten. Online-Kunden werden, so Sprecher Paul Heesel, automatisch angeschrieben.