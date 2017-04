Aachen.

Mit Piktogrammen ist das so eine Sache. Denn manchmal werden die schlichten Bildbotschaften offenbar nicht richtig verstanden. Am neuen Hörsaalzentrum „Carl“ kann man das an diesem Morgen besichtigen: An der zur Claßenstraße gewandten Fassade des 45-Millionen-Euro-Bauwerks ist ganz rechts ein großes Fahrradsymbol angebracht – genau dort, wo die Rampe hinabführt in das hochmoderne Fahrradparkhaus mit 600 Stellplätzen.