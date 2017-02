Aachen.

Krökeln, Wuzzeln, Toggelä, Hackersche, Kickern – alle diese Begriffe stehen für Tischfußball. Eine Mischung aus Sport und Spiel, die generationsübergreifend Spaß macht und vor allem eine ideale Gelegenheit bietet, spielend zu helfen. Das ist die Intention der Organisatoren des 2. Aachener Benefiz-Kickerturniers zugunsten des Hospizes am Iterbach. Am Samstag, 4. März, geht es ab 12 Uhr im AOK-Haus am Markt um Tore und Siege. Noch viel mehr geht es aber darum, das neue Hospiz am Iterbach finanziell zu unterstützen.