„Hölp for os Kenger!“ Unterbähner auf richtigem Kurs

Brand. „Hölp for os Kenger!“ Unter diesem Motto stand die diesjährige Karnevalssammlung der Brander Unterbähner in Brand. Und der Gesamtsammelbetrag kann sich auch bei der 47. Auflage sehen lassen. Insgesamt 10.752 Euro wurden gespendet und können nun zielgerichtet weitergegeben werden, wie Dieter Schaefer, Leiter der Sammelaktion, bei einer Feierstunde im Café Mobilé im Gemeindezentrum St. Donatus zu berichten wusste.

Durch das Sammelergebnis 2017 erhöht sich der bisherige Gesamtbetrag aus allen 47 Karnevalsammlungen auf 441.504,32 Euro. „Alleine 5031,16 Euro wanderten am diesjährigen Tulpensonntag beim Brander Karnevalsumzug in eine der insgesamt 15 Sammelbüchsen“, fügte Schaefer hinzu, der die Sammlung in diesem Jahr erstmalig eigenverantwortlich für die Unterbähner organisierte und durchführte.

Die zweite Hälfte des Spendenbetrages wurde von Gönnern auf die beiden speziell eingerichteten Sonderkonten bei den in Brand ansässigen Geldinstituten einzahlt. „Ich bin mit dem Sammelergebnis sehr zufrieden und es hat sehr viel Spaß gemacht, wieder aktiv in den Brander Karneval einzutauchen“, strahlte Schirmherr Walter Ziemons.

Eine Überraschung sei im letzten Jahr der Anruf von Dieter Schaefer gewesen, der ihn als Schirmherr für diese tolle Aktion gewinnen wollte, erinnert sich Ziemons. Er habe das Gespräch im Beisein seiner Frau Charlotte geführt, die via Lautsprecher mitgehört habe und schon während des Gesprächs wohlwollend genickt habe, fügte er hinzu. „Da habe ich spontan zusagt, denn ohne die Familie im Rücken kann man ein solches Ehrenamt nicht stemmen.“

Wie schon bei der Brander Karnevalssammlung im Jahr 2013 fließen die Spendengelder an die Brander Grundschulen. Diesmal allerdings nicht an die Schulen direkt, sondern an die Fördervereine der Gemeinschaftsgrundschule Brander Feld, der Karl-Kuck-Schule und der Marktschule, die jeweils einen Scheck in Höhe von 2688 Euro entgegennehmen konnten. Über die gleiche Summe für seine ehrenamtliche Tätigkeit kann auch der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Region Aachen verfügen.