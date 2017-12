Aachen - Hochschulsportshow: Athletische Höhenflüge am Königshügel

Aachen. Das Hochschulsportzentrum der RWTH Aachen (HSZ) lädt am 6. Februar zur Hochschulsportshow ein – dem Event, das die Bandbreite des Sportangebots seit 1990 spektakulär in Szene setzt. Ab 18.30 Uhr wartet ein vielfältiges Programm in der Sporthalle am Königshügel auf die rund 600 Gäste. Der Vorverkauf startet am Montag, 8. Januar.

Die Hochschulsportshow verspricht einen äußerst unterhaltsamen Abend für alle Zuschauenden und Beteiligten. Traditionell beginnt das Programm bereits um 18.30 Uhr mit der Ehrung der Sportlerinnen und Sportler. Hier werden der „Spitzensportpreis des Aachener Hochschulsports powered by Stawag“ sowie der „Ehrenamtspreis der Sparkasse Aachen“ für herausragende Leistungen verliehen.

Direkt im Anschluss erwartet die Besucher ein Showprogramm der Extraklasse: Eine breite Auswahl an Sportgruppen zeigt die Vielfalt des Hochschulsports in kreativen Vorführungen. Neben den Choreographien unterschiedlicher Tanzgruppen dürfen sich die Zuschauer auf asiatischen Kampfsport, artistische Turneinlagen und weitere athletische Performances freuen. Musikalisch begleitet wird die Hochschulsportshow von „Full House“, der BigBand der FH Aachen.

Der Preis pro Karte beträgt im Vorverkauf sieben Euro. Erhältlich sind die Tickets bei folgenden Vorverkaufsstellen: Service Point des Hochschulsportzentrums der RWTH Aachen, Mies-van-der-Rohe-Straße 3, Telefon 80 24 390; Infostelle der RWTH Aachen, Hauptgebäude Templergraben, Telefon 8094075; AStA der RWTH Aachen, Pontwall 3, Telefon 80 93792.

Der Einlass beginnt um 17.45 Uhr. Das Showprogramm startet direkt nach der Ehrung um 19 Uhr. Im Anschluss an die Hochschulsportshow veranstaltet der AStA ab 23 Uhr eine Aftershow-Party im Apollo in der Pontstraße. Jeder Gast, der im Besitz einer Eintrittskarte ist, erhält ermäßigten Eintritt in den Club.