Hochkarätige Tagung bei der Bischöflichen Akademie Von: Rauke Xenia Bornefeld

Letzte Aktualisierung: 17. April 2017, 13:33 Uhr

Aachen. Luther selbst hatte kaum im Sinn, eine neue Kirche zu gründen, als er vor bald 500 Jahren seine 95 Thesen an die Wittenberger Schlosstür nagelte. Und doch brachte er etwas in Bewegung. Genau das erhoffen sich die Ausgestalter des Reformationsjubiläums bundesweit, aber auch in Aachen.