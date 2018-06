Kornelimünster.

Dass der Historische Jahrmarkt am idyllischen Indeufer über Aachens Stadtgrenzen bekannt ist und die Gäste selbst aus Belgien und den Niederlanden in Kornelimünster anreisen – kein Wunder. Dass man aber selbst in Asien vom Jahrmarkt im pittoresken Vorort Aachens begeistert ist – schon verwunderlicher.