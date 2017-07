Historische Kutschen vor geschichtsträchtiger Kulisse

Aachen.

Gleich zweimal zieht es den CHIO Aachen in diesem Jahr in die Innenstadt. Neben dem traditionellen Empfang des Partnerlands – in diesem Jahr die Niederlande – am Montag, 17. Juli, wird es am Samstag, 15. Juli, erstmalig den Traditionsfahrwettbewerb der Kutschen geben.