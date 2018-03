Ehrenamtliche werden weiter gesucht

ABK Neustart – früher Straffälligenhilfe Aachen – sucht Interessierte für den nächsten Vorbereitungskurs für Ehrenamtliche. In einem Informationsabend am Dienstag, 10. April, um 19 Uhr in den Räumen von ABK Neustart am Huber-tusplatz 2 werden erste Einblicke in die Arbeit gegeben.

Der Besuch des Schulungskurses ist unverbindlich, er beinhaltet keine Verpflichtung, sich später zu engagieren. Wer für Besuche regelmäßigen Zugang zur JVA Aachen haben möchte, muss einer Sicherheitsüberprüfung zustimmen.

Anmeldung für den Infoabend bei Catrin Brust, Telefon 99728803 oder per E-Mail an catrin.brust@abk-

neustart.de.